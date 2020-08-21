***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 16:13
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870661
BIST
16:011.115
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -11,78
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
16:017,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
16:018,6477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0109
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
16:01457,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler16:01
|GARFA
|12,32
|17.134.250
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|11.911.405
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.091.052
|% 9,88
|
|TGSAS
|7,84
|4.782.761
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,38
|5.117.858.098
|% -5,81
|
|TUPRS
|86,80
|3.774.675.465
|% -5,65
|
|GARAN
|7,15
|1.519.235.153
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,09
|929.867.177
|% 0,20
|
|RTALB
|57,00
|927.499.746
|% 8,78
|
|PETKM
|4,38
|5.117.858.098
|% -5,81
|
|EKGYO
|2,00
|543.186.127
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,16
|582.301.050
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|704.206.072
|% -6,87
|
|GARAN
|7,15
|1.519.235.153
|% 0,14
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3370
|7,3395
|% 0,58
|
|Euro
|8,6402
|8,6477
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,5802
|9,6283
|% -0,37
|
|Frank
|8,0027
|8,0509
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9481
|1,9578
|% 0,40
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-9,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|-18,00
|
|Tam
|3.000
|3.077
|-17,55
|
|Yarım
|1.450
|1.489
|-8,49
|
|Çeyrek
|727
|744
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,73
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,55
|44,55
|-0,33
|
Seans Raporu
16:01
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