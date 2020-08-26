***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2020 11:53
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871224
BIST
14:461.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:467,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:468,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0567
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:46453,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,96
|Açılış
|: 453,56
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:44
|DMSAS
|5,94
|83.098.646
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.143.255
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.497
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.367.776
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.783.204
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.845.510
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,31
|188.626.349
|% -5,54
|
|SISE
|6,15
|1.030.434.869
|% 2,84
|
|GARAN
|6,88
|639.643.173
|% 1,62
|
|SASA
|15,36
|630.711.974
|% -4,60
|
|THYAO
|11,09
|427.227.260
|% -0,98
|
|GUSGR
|6,34
|403.446.117
|% 1,77
|
|SISE
|6,15
|1.030.434.869
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,87
|280.055.169
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,06
|296.358.859
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|342.727.257
|% -0,68
|
|PETKM
|4,10
|387.444.488
|% -0,24
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3612
|7,3647
|% -0,35
|
|Euro
|8,6855
|8,6927
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,6485
|9,6969
|% -0,49
|
|Frank
|8,0592
|8,1077
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9560
|1,9658
|% -0,50
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-11,10
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.003
|3.079
|-24,40
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-11,81
|
|Çeyrek
|728
|745
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,19
|46,19
|-0,10
|
Seans Raporu
14:44
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