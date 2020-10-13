***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 10:25
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881055
BIST
11:011.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:017,9054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9091
En Düşük
7,8718
11:019,3191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0140
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:01487,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,47
|Açılış
|: 487,23
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:01
|KLGYO
|14,08
|10.149.441
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.710.863
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|209.260
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|656.945
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,62
|537.439.782
|% 3,72
|
|GARAN
|7,12
|238.535.086
|% -0,28
|
|SASA
|17,49
|229.756.142
|% 3,00
|
|KRDMD
|3,58
|207.152.812
|% 0,00
|
|SISE
|6,87
|192.583.102
|% -0,43
|
|ODAS
|3,62
|537.439.782
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,77
|137.767.339
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|128.075.208
|% 3,83
|
|KRDMD
|3,58
|207.152.812
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,03
|107.494.750
|% -0,98
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9003
|7,9054
|% 0,21
|
|Euro
|9,3114
|9,3191
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,2510
|10,3024
|% -0,22
|
|Frank
|8,6355
|8,6875
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,16
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-4,17
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,90
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,87
|41,87
|0,15
|