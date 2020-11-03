CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler10:29
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|VANGD
|9,80
|1.590.628
|% 9,99
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4519
|8,4556
|% 0,18
|Euro
|9,8597
|9,8695
|% 0,47
|Sterlin
|10,8870
|10,9416
|% 0,17
|Frank
|9,1648
|9,2200
|% 0,24
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% 0,06
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-2,01
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,07
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|-0,11
Seans Raporu 10:29
- 10:39KRTEK Yüzde 6.85 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 327 adet işlem
- 10:37TRCAS Yüzde 4.62 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 241, 291 adet işlem
- 10:35XU100 Endeks 1, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 2, 468.00 milyon TL de
- 10:35VAKFN Yüzde 4.53 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 071, 643 adet işlem
- 10:33EGCYH Yüzde 9.48 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 508 adet işlem