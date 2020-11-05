***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2020 17:22
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886372
BIST
17:451.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
17:458,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:4510,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1381
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
17:45525,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 9,74
|Açılış
|: 525,59
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
525,73
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:45
|BLCYT
|6,60
|8.963.281
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|89.841.018
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.570.276
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|104.646.290
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|2.007.621.412
|% -0,29
|
|SISE
|6,58
|1.303.421.667
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,77
|987.709.689
|% 1,14
|
|PETKM
|4,24
|962.312.826
|% -0,47
|
|SKBNK
|1,81
|796.424.989
|% 6,47
|
|EKGYO
|1,77
|987.709.689
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,81
|796.424.989
|% 6,47
|
|TSKB
|1,98
|788.172.397
|% -4,35
|
|ALBRK
|1,68
|503.745.514
|% 2,44
|
|GARAN
|6,91
|2.007.621.412
|% -0,29
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4506
|8,4568
|% 0,42
|
|Euro
|10,0006
|10,0179
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,0341
|11,0894
|% 1,21
|
|Frank
|9,2977
|9,3537
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2487
|2,2599
|% 0,45
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|27,96
|
|Altın Gr.
|525
|525
|9,34
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,30
|
|B. Petrol
|41,15
|41,15
|-0,07
|
Seans Raporu
17:45
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