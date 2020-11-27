***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 17:13
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890330
BIST
17:131.332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -10,95
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.331
17:137,8468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:139,3691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0189
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
17:13447,58
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -10,47
|Açılış
|: 447,58
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler17:13
|SEYKM
|18,70
|13.643.445
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|57.631.667
|% 10,00
|
|TKNSA
|11,03
|10.473.459
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.816.684
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,18
|2.811.463.779
|% 4,81
|
|GARAN
|9,27
|2.706.401.428
|% -0,75
|
|KRDMD
|5,20
|1.621.793.861
|% 0,39
|
|PETKM
|4,22
|1.438.333.648
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,15
|1.172.140.002
|% -0,78
|
|EKGYO
|2,18
|2.811.463.779
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,31
|455.567.091
|% 3,15
|
|PETKM
|4,22
|1.438.333.648
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,20
|1.621.793.861
|% 0,39
|
|GARAN
|9,27
|2.706.401.428
|% -0,75
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8389
|7,8468
|% -0,32
|
|Euro
|9,3560
|9,3691
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4258
|10,4781
|% -0,51
|
|Frank
|8,6032
|8,6550
|% -0,50
|
|Riyal
|2,0822
|2,0926
|% -0,47
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-28,79
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,29
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.962
|3.041
|-79,29
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-38,35
|
|Çeyrek
|718
|735
|-19,18
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,24
|
|B. Petrol
|48,02
|48,02
|0,23
|
Seans Raporu
17:13
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17:23XU100
Endeks 1, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 26, 122.00 milyon TL de
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