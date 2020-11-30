***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:31
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890563
BIST
17:471.290
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -38,88
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.286
17:477,8224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:479,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:47444,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,76
|Açılış
|: 444,78
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:47
|EUKYO
|3,63
|5.313.761
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|188.096.087
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.517.122
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|110.051.835
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.863.090
|% -9,99
|
|ERBOS
|31,18
|42.109.359
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|YESIL
|69,55
|21.637.628
|% -9,97
|
|QNBFB
|78,70
|14.139.589
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,18
|2.286.558.731
|% 0,46
|
|GARAN
|8,84
|2.240.310.840
|% -3,70
|
|PETKM
|4,24
|1.679.628.076
|% 0,24
|
|ECILC
|7,27
|1.163.495.698
|% 5,06
|
|THYAO
|11,49
|1.079.837.870
|% -3,69
|
|EKGYO
|2,18
|2.286.558.731
|% 0,46
|
|PETKM
|4,24
|1.679.628.076
|% 0,24
|
|TSKB
|2,22
|683.953.502
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,89
|876.171.383
|% -3,34
|
|TEKTU
|2,02
|610.507.709
|% 1,51
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8169
|7,8224
|% 0,11
|
|Euro
|9,3757
|9,3880
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,3979
|10,4501
|% 0,39
|
|Frank
|8,5990
|8,6508
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0750
|2,0854
|% -0,11
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-13,36
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,12
|
|B. Petrol
|47,88
|47,88
|-0,37
|
Seans Raporu
17:47
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