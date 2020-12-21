***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 16:15
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894073
BIST
17:331.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -27,20
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
17:337,6778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
17:339,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0294
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
17:33464,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,39
|Açılış
|: 464,93
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler17:31
|GEDIK
|12,32
|13.095.364
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.099.631
|% 10,00
|
|INVEO
|39,38
|47.382.216
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.223.874
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|771.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|479.044.911
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.489,50
|668.937
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.486.548
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|845.050
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|79.313.561
|% -9,98
|
|TSKB
|1,87
|1.968.425.794
|% 1,63
|
|THYAO
|12,15
|1.832.870.093
|% -6,25
|
|ASELS
|18,04
|1.764.160.064
|% 1,12
|
|GARAN
|9,59
|1.555.488.532
|% -2,84
|
|ODAS
|4,08
|1.246.010.003
|% 3,03
|
|TSKB
|1,87
|1.968.425.794
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,11
|1.154.450.906
|% -4,52
|
|ODAS
|4,08
|1.246.010.003
|% 3,03
|
|GARAN
|9,59
|1.555.488.532
|% -2,84
|
|YKBNK
|2,98
|460.625.237
|% -3,25
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6697
|7,6772
|% 0,64
|
|Euro
|9,3733
|9,3834
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,1958
|10,2469
|% -0,67
|
|Frank
|8,6236
|8,6756
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0394
|2,0496
|% 0,59
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-2,62
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|2,00
|
|Tam
|3.067
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.482
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,11
|
|B. Petrol
|49,98
|49,98
|-2,28
|