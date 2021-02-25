***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:40
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912811
BIST
14:321.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,73
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.476
14:327,2125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
14:328,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1061
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8358
En Düşük
8,7148
14:32414,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,98
|Açılış
|: 414,67
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler14:32
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|24.678.628
|% -9,94
|
|PETKM
|5,26
|1.476.655.617
|% 1,94
|
|THYAO
|13,10
|1.097.327.695
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,29
|940.010.730
|% 0,88
|
|KOZAL
|129,60
|845.928.618
|% -2,92
|
|SASA
|43,50
|805.087.087
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,29
|940.010.730
|% 0,88
|
|PETKM
|5,26
|1.476.655.617
|% 1,94
|
|IHLAS
|0,88
|172.193.810
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|281.001.469
|% -1,72
|
|KARSN
|4,57
|743.748.889
|% -2,77
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2084
|7,2125
|% 0,60
|
|Euro
|8,8233
|8,8323
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,1663
|10,2173
|% 0,59
|
|Frank
|7,9341
|7,9819
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9158
|1,9254
|% 0,52
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-15,04
|
|Altın Gr.
|414
|415
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.807
|-3,00
|
|Tam
|2.749
|2.818
|-10,28
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-4,98
|
|Çeyrek
|666
|682
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|0,18
|
Seans Raporu
14:32
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-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 9 artarak (% 0.25 ) 1, 562
-
14:47XU100
Endeks 1, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 17, 111.00 milyon TL de
-
14:47TKNSA
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 550, 954 adet işlem
-
14:46VESTL
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 351, 388 adet işlem
-
14:45TOASO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 35.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 634 adet işlem