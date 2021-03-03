***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 16:48
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914843
BIST
17:501.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:507,4252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:508,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:50408,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,65
|Açılış
|: 408,41
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:48
|INDES
|27,72
|298.676.713
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.367.196
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.715.880
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.903.624
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|36.099.142
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|SEKFK
|11,69
|168.527.539
|% -9,94
|
|LINK
|53,95
|44.629.852
|% -8,56
|
|THYAO
|15,07
|3.618.945.940
|% 1,76
|
|PETKM
|5,78
|1.984.475.702
|% 4,33
|
|KRDMD
|7,09
|1.793.125.688
|% 3,81
|
|GARAN
|9,25
|1.751.119.078
|% 0,54
|
|SISE
|7,64
|1.443.148.042
|% -1,16
|
|PETKM
|5,78
|1.984.475.702
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,42
|736.460.760
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,09
|1.793.125.688
|% 3,81
|
|THYAO
|15,07
|3.618.945.940
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,40
|321.647.621
|% 1,45
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4183
|7,4242
|% 0,87
|
|Euro
|8,9483
|8,9604
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,3272
|10,3790
|% 0,79
|
|Frank
|8,0542
|8,1027
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9729
|1,9828
|% 0,87
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-21,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,82
|
Seans Raporu
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