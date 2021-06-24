***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2021 12:05
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943936
BIST
13:151.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
13:158,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
13:1510,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0664
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3768
En Düşük
10,3104
13:15496,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,29
|Açılış
|: 496,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,90
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler13:15
|BAGFS
|17,49
|1.851.778
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.413.444
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.414.649
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.756.039
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,93
|4.933.376
|% 9,95
|
|CEOEM
|13,49
|143.234.437
|% -9,95
|
|MMCAS
|6,31
|82.604
|% -7,21
|
|SNKRN
|29,10
|74.508
|% -5,83
|
|FLAP
|2,57
|18.457.223
|% -5,51
|
|SEKFK
|6,26
|13.565.384
|% -5,30
|
|THYAO
|14,56
|561.738.831
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|532.404.077
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,24
|437.634.630
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,13
|352.484.078
|% 0,95
|
|KRDMD
|6,70
|241.018.570
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,24
|437.634.630
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,13
|352.484.078
|% 0,95
|
|GARAN
|8,36
|532.404.077
|% 1,09
|
|HALKB
|5,27
|204.424.559
|% 0,76
|
|THYAO
|14,56
|561.738.831
|% 0,00
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6711
|8,6735
|% 0,39
|
|Euro
|10,3711
|10,3768
|% 0,64
|
|Sterlin
|12,0713
|12,1318
|% 0,36
|
|Frank
|9,4025
|9,4592
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3052
|2,3167
|% 0,36
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,18
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|-5,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|-3,06
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-1,49
|
|Çeyrek
|794
|812
|-0,74
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,12
|