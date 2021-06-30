***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 15:47
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945084
BIST
15:361.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
15:368,6609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0730
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
15:3610,2968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1008
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
15:36490,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,41
|Açılış
|: 490,15
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler15:36
|FADE
|22,44
|57.169.420
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.772.615
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.861.966
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.041.718
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.888.365
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.454.467
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,43
|12.598.940
|% -6,74
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,33
|983.286.488
|% 0,97
|
|THYAO
|13,45
|649.018.367
|% 0,45
|
|KUTPO
|61,75
|568.011.319
|% 3,35
|
|SASA
|27,44
|331.244.377
|% -2,97
|
|AKBNK
|5,31
|326.931.734
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,17
|289.934.547
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|231.207.932
|% -1,56
|
|GARAN
|8,33
|983.286.488
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,31
|326.931.734
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|65.289.238
|% 0,00
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6585
|8,6609
|% -0,84
|
|Euro
|10,2900
|10,2968
|% -0,97
|
|Sterlin
|11,9830
|12,0431
|% -0,57
|
|Frank
|9,3551
|9,4114
|% -0,92
|
|Riyal
|2,3080
|2,3196
|% -0,58
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-4,55
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|-6,00
|
|Tam
|3.238
|3.321
|-5,83
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-2,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,70
|