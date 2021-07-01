***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2021 11:14
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945383
BIST
12:311.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,05
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.371
En Düşük
1.358
12:318,6903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
12:3110,3233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
12:31495,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,27
|Açılış
|: 495,43
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler12:28
|PKENT
|2.844,20
|3.645.586
|% 9,99
|
|INVEO
|130,30
|6.510.700
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.611.345
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.270.678
|% 9,89
|
|ECZYT
|39,94
|133.277.025
|% 8,53
|
|KUTPO
|51,85
|1.817.965
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.681.578
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|GARAN
|8,32
|348.222.998
|% 0,24
|
|THYAO
|13,45
|316.684.324
|% 0,60
|
|SASA
|27,82
|227.867.519
|% 2,35
|
|ERBOS
|124,50
|169.589.805
|% -4,38
|
|KOZAL
|118,80
|154.265.604
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,90
|136.826.994
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,18
|101.200.022
|% 0,93
|
|GARAN
|8,32
|348.222.998
|% 0,24
|
|PEKGY
|1,08
|31.367.834
|% 8,00
|
|SKBNK
|1,06
|31.731.699
|% 0,00
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6870
|8,6906
|% -0,10
|
|Euro
|10,3180
|10,3237
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9244
|11,9842
|% -0,61
|
|Frank
|9,3354
|9,3916
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3071
|2,3187
|% -0,23
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|4,09
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.280
|3.329
|24,00
|
|Tam
|3.263
|3.345
|23,57
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|11,40
|
|Çeyrek
|791
|809
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|0,93
|