***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 11:01
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949929
BIST
10:501.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,13
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.374
10:508,6817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0110
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:5010,2905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0257
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
10:50504,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 504,15
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:50
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|6,05
|15.431.847
|% 7,27
|
|AVGYO
|3,20
|12.331.347
|% 6,31
|
|MEDTR
|33,80
|18.835.683
|% 6,09
|
|ERBOS
|127,40
|49.115.760
|% 4,68
|
|FADE
|17,47
|2.859.193
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|30.177.349
|% -9,93
|
|SRVGY
|75,15
|9.798.731
|% -8,74
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|SODSN
|20,06
|24.834
|% -5,56
|
|KRDMD
|7,23
|238.028.250
|% 2,12
|
|EREGL
|17,95
|226.406.767
|% 2,22
|
|GARAN
|8,53
|174.493.119
|% -0,35
|
|THYAO
|13,61
|121.789.916
|% -0,37
|
|KOZAL
|109,30
|115.736.150
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,26
|109.974.348
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,23
|238.028.250
|% 2,12
|
|PETKM
|5,37
|115.028.156
|% 0,56
|
|GARAN
|8,53
|174.493.119
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,87
|34.862.066
|% 0,54
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6801
|8,6817
|% -0,13
|
|Euro
|10,2850
|10,2905
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9315
|11,9913
|% -0,21
|
|Frank
|9,4498
|9,5067
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% -0,09
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,30
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|0,36
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 91 artarak (% 0.33 ) 1, 484
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11:02XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 212.00 milyon TL de
-
11:01SILVR
Yüzde 7.27 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 620, 635 adet işlem
-
10:58AVGYO
Yüzde 6.98 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 778, 048 adet işlem
-
10:57XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 2, 060.00 milyon TL de