***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.07.2021 15:42
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953162
BIST
16:571.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,24
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
16:578,4253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0303
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
16:5710,0142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0544
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
16:57493,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,72
|Açılış
|: 493,47
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler16:57
|DOBUR
|14,08
|3.033.759
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.756.815
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.819.962
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.402.794
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.153.777
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.855.990
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.688.779
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,77
|141.249.406
|% -8,51
|
|MEGAP
|6,77
|141.249.406
|% -8,51
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,46
|1.170.576.251
|% 1,44
|
|KARSN
|4,58
|681.007.837
|% 9,05
|
|KRDMD
|7,87
|613.796.221
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,37
|583.590.760
|% 2,60
|
|EREGL
|20,04
|462.341.083
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,37
|583.590.760
|% 2,60
|
|KARSN
|4,58
|681.007.837
|% 9,05
|
|GARAN
|8,46
|1.170.576.251
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,87
|613.796.221
|% 1,29
|
|TRGYO
|3,56
|215.043.412
|% 6,27
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4222
|8,4253
|% -0,36
|
|Euro
|10,0064
|10,0142
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,7013
|11,7600
|% -0,62
|
|Frank
|9,2466
|9,3023
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2357
|2,2469
|% -0,57
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,05
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|-30,92
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-14,96
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|0,17
|
Seans Raporu
16:57
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