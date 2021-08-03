***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 11:18
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954334
BIST
12:351.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.405
En Düşük
1.394
12:358,3240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0239
|Açılış
|: 8,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
12:359,8979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0252
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
12:35484,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,68
|Açılış
|: 484,05
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler12:35
|IDGYO
|3,63
|11.552.984
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|28.965.781
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|22.770.867
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|DAGHL
|17,38
|30.219.141
|% 8,69
|
|FADE
|12,56
|18.604.684
|% -9,64
|
|METUR
|5,56
|120.370.131
|% -9,45
|
|BMSCH
|8,29
|101.117.538
|% -8,40
|
|BAYRK
|9,25
|26.236.450
|% -7,59
|
|KARYE
|9,25
|34.735.358
|% -5,71
|
|GARAN
|8,70
|741.632.211
|% 1,75
|
|EREGL
|20,00
|494.333.650
|% 1,52
|
|SISE
|7,77
|436.051.641
|% 0,65
|
|THYAO
|12,76
|294.141.649
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,44
|292.079.286
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,44
|292.079.286
|% 0,83
|
|GARAN
|8,70
|741.632.211
|% 1,75
|
|KARSN
|4,10
|252.512.858
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,82
|109.823.439
|% 0,55
|
|SISE
|7,77
|436.051.641
|% 0,65
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3218
|8,3240
|% -0,29
|
|Euro
|9,8925
|9,8979
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,5420
|11,5999
|% -0,14
|
|Frank
|9,1607
|9,2159
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2119
|2,2230
|% -0,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,18
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-13,82
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-6,68
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,43
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|0,53
|