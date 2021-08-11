***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:37
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957317
BIST
17:321.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -19,28
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:328,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:3210,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0849
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:32485,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,47
|Açılış
|: 485,03
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MARKA
|5,06
|3.119.809
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.259
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.048.089
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.448
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.314.393
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.624.412
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|373.440
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,62
|99.733.329
|% -9,89
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,06
|1.893.133.969
|% 0,62
|
|GARAN
|9,05
|1.367.501.356
|% -0,66
|
|SISE
|8,34
|1.076.448.610
|% -0,60
|
|EREGL
|19,21
|1.067.087.590
|% -2,54
|
|GENIL
|16,41
|952.613.061
|% 4,32
|
|KRDMD
|8,06
|1.893.133.969
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,43
|422.706.270
|% -2,41
|
|GARAN
|9,05
|1.367.501.356
|% -0,66
|
|SISE
|8,34
|1.076.448.610
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,84
|231.405.167
|% -0,54
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6563
|8,6597
|% 0,71
|
|Euro
|10,1621
|10,1705
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9510
|12,0109
|% 0,85
|
|Frank
|9,3534
|9,4097
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2994
|2,3109
|% 0,69
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|12,91
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,98
|69,98
|-0,65
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:43NETAS
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 619 adet işlem
-
17:42ZOREN
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 667, 060 adet işlem
-
17:41EDATA
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 16.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 736 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 38 kaybederek (% -1.45 ) 1, 524
-
17:40XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 13, 971.00 milyon TL de