***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2022 16:42
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993527
BIST
16:312.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,44
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:3113,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,3739
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:3115,6256
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 0,4694
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:31796,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 19,41
|Açılış
|: 796,38
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:31
|TETMT
|367,40
|10.934.672
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.032.613
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,22
|4.601.598.550
|% 1,30
|
|THYAO
|28,66
|4.023.302.805
|% 6,62
|
|GARAN
|11,87
|1.705.021.299
|% 0,17
|
|SISE
|15,11
|1.703.354.391
|% -0,53
|
|EREGL
|31,70
|1.634.672.236
|% 0,38
|
|KRDMD
|13,22
|4.601.598.550
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,84
|1.077.953.538
|% -1,03
|
|PETKM
|9,61
|1.536.457.722
|% 0,63
|
|GARAN
|11,87
|1.705.021.299
|% 0,17
|
|THYAO
|28,66
|4.023.302.805
|% 6,62
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5957
|13,5974
|% 2,83
|
|Euro
|15,5974
|15,6256
|% 3,10
|
|Sterlin
|18,5970
|18,6903
|% 2,88
|
|Frank
|14,8531
|14,9426
|% 3,05
|
|Riyal
|3,6112
|3,6293
|% 2,80
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,58
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,13
|
|Cumhuriyet
|5.285
|5.365
|-81,00
|
|Tam
|5.259
|5.392
|-80,35
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-38,86
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,44
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,25
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,26
|
Seans Raporu
16:31
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16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 98 artarak (% 0.65 ) 2, 313
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16:46XU100
Endeks 2, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 30, 496.00 milyon TL de
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16:45FROTO
Yüzde 7.68 oranında artışla 273.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 552 adet işlem
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16:44KARYE
Yüzde 5.57 oranında artışla 18.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 386, 554 adet işlem
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16:43BAGFS
Yüzde 5.52 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 461, 061 adet işlem