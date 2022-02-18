***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 10:04
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002688
BIST
12:202.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,90
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.015
12:2013,6342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0524
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
12:2015,5002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0430
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
12:20829,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,64
|Açılış
|: 829,85
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,55
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|IDEAS
|23,70
|16.198.668
|% 8,62
|
|CEOEM
|17,01
|22.342.499
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.132.902
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.249.349
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|32.405.966
|% -9,77
|
|THYAO
|29,26
|1.608.449.252
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,62
|461.207.518
|% 0,96
|
|EREGL
|28,10
|342.075.131
|% 0,21
|
|TUPRS
|192,40
|295.713.395
|% 0,73
|
|SISE
|13,14
|241.255.579
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,01
|236.639.511
|% 0,50
|
|THYAO
|29,26
|1.608.449.252
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,62
|461.207.518
|% 0,96
|
|ODAS
|1,30
|45.487.352
|% 0,78
|
|CEMAS
|1,15
|35.443.196
|% 0,00
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6298
|13,6342
|% 0,39
|
|Euro
|15,4940
|15,5002
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,5115
|18,6043
|% 0,39
|
|Frank
|14,7386
|14,8274
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6203
|3,6384
|% 0,33
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-5,77
|
|Altın Gr.
|830
|830
|0,69
|
|Cumhuriyet
|5.504
|5.587
|7,00
|
|Tam
|5.479
|5.615
|8,82
|
|Yarım
|2.648
|2.716
|4,27
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,09
|
|B. Petrol
|91,59
|91,59
|-1,39
|