***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 10:22
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002695
BIST
12:372.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,95
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.014
12:3713,6310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0492
|Açılış
|: 13,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
12:3715,4997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0425
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
12:37829,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,75
|Açılış
|: 829,96
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,55
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler12:37
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|BASCM
|4,73
|23.650
|% 8,24
|
|ERSU
|5,76
|7.181.327
|% -10,00
|
|CEOEM
|17,01
|22.700.135
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.274.151
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|32.896.536
|% -9,77
|
|THYAO
|29,28
|1.677.372.336
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,62
|504.462.373
|% 0,96
|
|EREGL
|28,12
|358.606.524
|% 0,29
|
|TUPRS
|192,20
|315.183.614
|% 0,63
|
|SISE
|13,14
|253.916.140
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,01
|246.855.061
|% 0,50
|
|THYAO
|29,28
|1.677.372.336
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,62
|504.462.373
|% 0,96
|
|ODAS
|1,31
|52.995.677
|% 1,55
|
|CEMAS
|1,15
|39.179.019
|% 0,00
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6228
|13,6310
|% 0,36
|
|Euro
|15,4927
|15,4997
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,5153
|18,6082
|% 0,41
|
|Frank
|14,7435
|14,8324
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6223
|3,6404
|% 0,38
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-5,54
|
|Altın Gr.
|830
|830
|0,83
|
|Cumhuriyet
|5.504
|5.587
|7,00
|
|Tam
|5.480
|5.616
|10,06
|
|Yarım
|2.649
|2.717
|4,87
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|2,43
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,09
|
|B. Petrol
|91,62
|91,62
|-1,36
|