***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 12:55
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007738
BIST
12:411.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -16,21
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.975
12:4114,3484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1342
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:4115,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0373
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:41921,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 22,06
|Açılış
|: 921,31
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:41
|PETUN
|24,26
|48.370.698
|% 9,97
|
|SELVA
|18,75
|20.362.591
|% 9,91
|
|ULUUN
|8,10
|120.231.704
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|KONTR
|150,20
|170.509.162
|% 8,76
|
|AVHOL
|5,37
|8.694.061
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|65.459.747
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|10.914.245
|% -9,69
|
|EUHOL
|2,92
|11.570.939
|% -9,60
|
|GWIND
|6,67
|37.822.981
|% -8,38
|
|KRDMD
|13,66
|1.669.169.490
|% 1,04
|
|EREGL
|34,40
|1.056.166.837
|% 1,18
|
|GARAN
|11,72
|875.813.986
|% -1,10
|
|THYAO
|24,72
|868.466.252
|% -2,29
|
|KOZAL
|133,00
|732.673.981
|% 3,34
|
|ODAS
|1,35
|215.917.873
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,66
|1.669.169.490
|% 1,04
|
|DOHOL
|2,95
|308.149.135
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,04
|193.478.629
|% 0,00
|
|PETKM
|8,10
|606.320.886
|% 1,25
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3418
|14,3484
|% 0,94
|
|Euro
|15,5876
|15,6133
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,8167
|18,9111
|% 0,21
|
|Frank
|15,4361
|15,5291
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8081
|3,8272
|% 0,81
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|27,79
|
|Altın Gr.
|920
|920
|21,03
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|129,00
|
|Tam
|6.066
|6.219
|133,38
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|64,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|32,26
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,25
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,61
|