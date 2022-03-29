***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 10:07
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013613
BIST
10:032.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,19
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.187
En Düşük
2.182
10:0314,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0121
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8399
En Düşük
14,7891
10:0316,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0466
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3343
En Düşük
16,2656
10:03917,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,22
|Açılış
|: 917,03
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
914,82
BIST En Aktif Hisseler10:03
|BRISA
|32,66
|1.183.673
|% 6,62
|
|ISCTR
|8,54
|294.596.119
|% 3,63
|
|GEREL
|4,33
|11.187.903
|% 3,59
|
|ALCAR
|271,00
|120.866
|% 1,69
|
|KONTR
|141,00
|701.475
|% 1,59
|
|BRMEN
|2,04
|1.020
|% -1,45
|
|KAPLM
|70,00
|46.444.632
|% -1,41
|
|ARMDA
|67,10
|1.100.480
|% -1,25
|
|RHEAG
|1,65
|676.068
|% 0,00
|
|METRO
|1,15
|10.807.008
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% 0,00
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% 0,00
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8236
|14,8275
|% 0,08
|
|Euro
|16,3124
|16,3247
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,3760
|19,4731
|% 0,20
|
|Frank
|15,8169
|15,9121
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9412
|3,9610
|% 0,13
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|0,51
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,87
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,57
|