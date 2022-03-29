***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 10:24
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013617
BIST
12:072.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,26
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.192
En Düşük
2.182
12:0714,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8413
En Düşük
14,7891
12:0716,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0850
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3705
En Düşük
16,2656
12:07912,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,25
|Açılış
|: 912,56
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.508.163
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,60
|947.672.758
|% 8,53
|
|CEOEM
|15,93
|38.822.092
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,56
|78.026.407
|% -9,80
|
|PKENT
|231,00
|26.282.184
|% -6,29
|
|PAPIL
|20,94
|6.352.745
|% -4,03
|
|PENGD
|3,72
|27.044.695
|% -3,88
|
|THYAO
|29,36
|950.318.957
|% 1,03
|
|KARSN
|5,60
|947.672.758
|% 8,53
|
|SISE
|14,58
|732.872.704
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,24
|662.328.556
|% 0,59
|
|ODAS
|1,88
|494.553.539
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|494.553.539
|% 4,44
|
|KARSN
|5,60
|947.672.758
|% 8,53
|
|EKGYO
|2,39
|287.224.396
|% 2,14
|
|ZOREN
|1,86
|210.260.822
|% 7,51
|
|DOHOL
|3,32
|184.641.068
|% 2,47
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8343
|14,8390
|% 0,16
|
|Euro
|16,3595
|16,3776
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,3189
|19,4158
|% -0,09
|
|Frank
|15,7750
|15,8700
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9439
|3,9636
|% 0,20
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,19
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.137
|-69,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-69,37
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,56
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,78
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,13
|
Seans Raporu
12:05
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12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 01 artarak (% 0.79 ) 2, 419
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12:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PSGYO, CEOEM
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12:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KARSN, SISE
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12:20XU100
Endeks 2, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 11, 226.00 milyon TL de
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12:20ZOREN
Yüzde 7.51 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 361, 972 adet işlem