***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2022 10:00
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013921
BIST
12:512.229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 22,48
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:5114,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0997
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6760
En Düşük
14,5332
12:5116,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1601
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:51905,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,71
|Açılış
|: 905,06
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:51
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|269.570.207
|% 9,29
|
|DESA
|14,43
|20.194.278
|% 8,17
|
|PRZMA
|3,90
|3.036.252
|% 8,03
|
|ADESE
|0,77
|66.380.241
|% 6,94
|
|CEOEM
|14,34
|107.943.619
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|KAREL
|12,91
|75.655.288
|% -7,39
|
|PKENT
|218,00
|20.498.950
|% -7,19
|
|DZGYO
|2,72
|25.562.847
|% -6,21
|
|THYAO
|31,52
|2.086.726.496
|% -0,38
|
|GARAN
|12,17
|1.291.053.330
|% 0,50
|
|ASELS
|24,58
|1.215.716.966
|% 2,76
|
|SISE
|15,29
|889.636.852
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,07
|696.542.188
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|696.542.188
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,17
|162.229.194
|% 3,54
|
|ODAS
|1,66
|213.528.456
|% 1,22
|
|TSKB
|1,46
|165.748.530
|% 2,10
|
|GARAN
|12,17
|1.291.053.330
|% 0,50
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6660
|14,6724
|% 0,68
|
|Euro
|16,3283
|16,3454
|% 0,99
|
|Sterlin
|19,2264
|19,3228
|% 1,07
|
|Frank
|15,7772
|15,8723
|% 1,20
|
|Riyal
|3,8981
|3,9176
|% 0,68
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-0,11
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,22
|
|Cumhuriyet
|5.995
|6.085
|41,00
|
|Tam
|5.970
|6.118
|44,50
|
|Yarım
|2.885
|2.960
|21,53
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|10,77
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,42
|