***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2022 10:54
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014306
BIST
12:182.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,81
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.233
12:1814,6595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 14,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:1816,3383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0158
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:18906,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,44
|Açılış
|: 906,56
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|TURGG
|213,40
|30.539.342
|% 8,32
|
|YKSLN
|7,07
|42.724.508
|% 7,61
|
|ASUZU
|72,70
|58.143.938
|% 6,91
|
|AKFGY
|3,72
|93.451.139
|% 6,90
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,41
|76.742.372
|% -6,49
|
|ARMDA
|68,80
|568.887
|% -4,24
|
|GLBMD
|5,72
|4.869.617
|% -3,87
|
|IZFAS
|5,75
|779.795
|% -3,52
|
|THYAO
|32,36
|2.197.236.109
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,28
|1.239.702.993
|% 2,21
|
|GARAN
|12,19
|1.145.251.190
|% 0,00
|
|KARSN
|5,62
|633.918.445
|% 5,84
|
|SISE
|15,27
|605.490.598
|% 0,93
|
|KARSN
|5,62
|633.918.445
|% 5,84
|
|GARAN
|12,19
|1.145.251.190
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,07
|360.274.522
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,59
|310.999.394
|% 4,66
|
|ODAS
|1,69
|142.676.111
|% 0,60
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6552
|14,6595
|% 0,04
|
|Euro
|16,3214
|16,3383
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,1757
|19,2718
|% -0,13
|
|Frank
|15,7907
|15,8858
|% -0,15
|
|Riyal
|3,8953
|3,9148
|% -0,01
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-9,80
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.013
|6.104
|-24,00
|
|Tam
|5.983
|6.132
|-24,98
|
|Yarım
|2.892
|2.966
|-12,08
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,79
|