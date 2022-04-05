***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 10:10
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015740
BIST
11:282.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 13,94
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:2814,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0393
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:2816,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0333
|Açılış
|: 16,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:28912,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 912,43
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ULUSE
|150,70
|14.542.885
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.294.389
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,88
|24.469.951
|% 8,75
|
|OSMEN
|26,50
|9.647.888
|% 8,61
|
|GRNYO
|2,42
|2.128.105
|% -3,20
|
|CEOEM
|12,77
|15.291.477
|% -3,18
|
|EDIP
|3,36
|4.137.660
|% -3,17
|
|ENSRI
|16,27
|23.434.771
|% -2,98
|
|ERSU
|5,44
|8.162.769
|% -2,68
|
|THYAO
|34,34
|1.430.774.796
|% 2,63
|
|GARAN
|12,57
|1.363.986.713
|% -0,48
|
|ASELS
|25,66
|950.749.845
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,77
|877.674.032
|% 0,65
|
|SISE
|16,37
|685.625.106
|% 0,61
|
|ODAS
|1,89
|465.289.614
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,56
|396.989.645
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,23
|625.175.097
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,77
|877.674.032
|% 0,65
|
|GARAN
|12,57
|1.363.986.713
|% -0,48
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7088
|14,7197
|% 0,28
|
|Euro
|16,1396
|16,1484
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,2627
|19,3593
|% 0,31
|
|Frank
|15,8292
|15,9246
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9105
|3,9301
|% 0,21
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,64
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,34
|