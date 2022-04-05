***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 15:58
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEOEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015881
BIST
17:032.336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 24,98
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:0314,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0536
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7322
En Düşük
14,6627
17:0316,1384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0233
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:03919,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,34
|Açılış
|: 919,90
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ULUSE
|150,70
|14.790.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.060.052
|% 9,93
|
|BJKAS
|4,03
|39.573.285
|% 8,63
|
|CEOEM
|11,92
|75.456.522
|% -9,63
|
|LIDER
|18,90
|764.019.429
|% -7,80
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|3,01
|10.875.131
|% -4,44
|
|GRNYO
|2,40
|3.386.181
|% -4,00
|
|THYAO
|34,48
|4.623.350.391
|% 3,05
|
|ASELS
|25,98
|3.040.449.522
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,91
|2.814.742.886
|% 0,38
|
|GARAN
|12,57
|2.675.018.807
|% -0,48
|
|SISE
|16,58
|2.348.895.974
|% 1,91
|
|ODAS
|1,91
|819.012.132
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,58
|921.495.284
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,23
|1.200.478.094
|% 0,48
|
|GARAN
|12,57
|2.675.018.807
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,75
|1.615.097.298
|% 0,39
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7236
|14,7303
|% 0,35
|
|Euro
|16,1347
|16,1434
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,3032
|19,4000
|% 0,52
|
|Frank
|15,8510
|15,9465
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9106
|3,9302
|% 0,21
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|9,05
|
|Altın Gr.
|918
|919
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.061
|6.212
|54,57
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|26,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,07
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16ACSEL
Yüzde 9.13 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980, 518 adet işlem
-
17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, HALKB, THYAO
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 93 artarak (% 0.96 ) 2, 101
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ARMDA, ULUSE, OLMK
-
17:15
ASUZU, MERCN, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında