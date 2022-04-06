***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2022 14:56
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016464
BIST
15:192.323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,94
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:1914,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:1916,1213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0656
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1227
En Düşük
16,0198
15:19911,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,73
|Açılış
|: 911,68
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KONKA
|15,09
|142.697.509
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.760.599
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.580.012
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.529.676
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.566.748
|% 9,95
|
|BOBET
|4,66
|76.959.790
|% -8,63
|
|LIDER
|17,45
|201.167.543
|% -6,43
|
|CEOEM
|11,20
|41.433.914
|% -5,72
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|DZGYO
|2,41
|18.350.206
|% -5,12
|
|THYAO
|34,82
|2.614.920.465
|% 0,93
|
|PETKM
|9,99
|1.899.446.753
|% 2,46
|
|ASELS
|25,66
|1.549.027.444
|% -1,38
|
|GARAN
|12,44
|1.255.574.989
|% -0,40
|
|TUPRS
|242,00
|1.200.032.242
|% 0,41
|
|ODAS
|2,07
|957.341.879
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,56
|667.971.713
|% -1,16
|
|PETKM
|9,99
|1.899.446.753
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,16
|765.249.798
|% -1,19
|
|AKBNK
|7,66
|973.794.888
|% -0,26
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7349
|14,7473
|% 0,23
|
|Euro
|16,1116
|16,1228
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2335
|19,3300
|% 0,20
|
|Frank
|15,7444
|15,8393
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9183
|3,9379
|% 0,09
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,92
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|6.040
|6.131
|-50,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|-55,54
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-26,86
|
|Çeyrek
|1.457
|1.489
|-13,43
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
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