***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 10:16
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031067
BIST
10:332.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,28
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.398
En Düşük
2.385
10:3315,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0611
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9669
En Düşük
15,7603
10:3316,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0346
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
10:33931,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,33
|Açılış
|: 931,73
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,94
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ORCAY
|21,90
|82.161.968
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.084.451
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|5.974.341
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.444.871
|% 9,93
|
|EUHOL
|2,98
|18.154.701
|% 7,97
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OZRDN
|10,40
|1.333.667
|% -6,22
|
|CEOEM
|9,90
|708.423
|% -4,99
|
|MNDRS
|3,40
|6.241.678
|% -4,49
|
|LKMNH
|17,65
|2.086.841
|% -4,49
|
|THYAO
|42,46
|768.421.629
|% 0,90
|
|SISE
|19,96
|398.200.529
|% 0,25
|
|SAHOL
|19,56
|173.173.991
|% 0,72
|
|EREGL
|31,80
|166.251.777
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,29
|154.074.186
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,18
|66.078.547
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,29
|154.074.186
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,66
|91.928.236
|% 1,14
|
|SISE
|19,96
|398.200.529
|% 0,25
|
|THYAO
|42,46
|768.421.629
|% 0,90
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9566
|15,9641
|% 0,39
|
|Euro
|16,7792
|16,7941
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,7411
|19,8401
|% -0,37
|
|Frank
|15,9408
|16,0369
|% -0,02
|
|Riyal
|4,2382
|4,2595
|% 0,24
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-0,49
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,29
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,66
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