***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2022 17:54
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047819
BIST
17:512.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,67
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:5117,8697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0976
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:5118,1574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0438
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:51985,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,51
|Açılış
|: 985,58
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DOBUR
|57,75
|17.075.766
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|58.936.978
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.942.136
|% 9,97
|
|ETILR
|7,95
|29.295.791
|% 9,96
|
|KLRHO
|16,11
|175.487.526
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|KRGYO
|7,82
|7.179.717
|% -5,21
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|ESCAR
|53,05
|17.031.896
|% -5,01
|
|THYAO
|49,12
|3.752.405.875
|% -0,85
|
|EKGYO
|3,19
|1.682.458.777
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.197.582.035
|% -1,25
|
|EREGL
|27,78
|1.185.593.867
|% -2,32
|
|GARAN
|15,10
|1.136.993.134
|% -3,51
|
|EKGYO
|3,19
|1.682.458.777
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|599.510.402
|% 3,36
|
|TSKB
|2,49
|637.267.694
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,75
|1.197.582.035
|% -1,25
|
|ODAS
|3,74
|550.630.301
|% -1,32
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8610
|17,8697
|% 0,55
|
|Euro
|18,1280
|18,1574
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,4198
|21,5272
|% 0,30
|
|Frank
|18,4799
|18,5912
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7384
|4,7621
|% 0,45
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-1,64
|
|Altın Gr.
|988
|988
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.659
|6.720
|4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,62
|