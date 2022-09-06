***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:18
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060427
BIST
12:273.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -4,21
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:2718,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
12:2718,1604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:271.003,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.003,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:27
|INVEO
|18,59
|175.909.961
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|94.417.974
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|6.928.680
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|84.391.799
|% 9,87
|
|MTRKS
|38,52
|8.823.776
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.260.473
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,42
|150.421.164
|% -7,94
|
|ULUSE
|120,50
|14.931.560
|% -6,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|YKBNK
|8,07
|5.727.897.183
|% -0,49
|
|EREGL
|32,00
|5.288.675.798
|% 3,29
|
|AKBNK
|14,73
|3.843.945.620
|% 3,81
|
|KRDMD
|13,72
|3.112.098.989
|% 6,52
|
|SISE
|25,88
|2.979.214.543
|% 0,54
|
|YKBNK
|8,07
|5.727.897.183
|% -0,49
|
|EKGYO
|4,41
|2.650.736.646
|% 0,68
|
|AKBNK
|14,73
|3.843.945.620
|% 3,81
|
|ISCTR
|10,01
|2.361.202.489
|% 3,84
|
|KRDMD
|13,72
|3.112.098.989
|% 6,52
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2228
|18,2309
|% 0,08
|
|Euro
|18,1484
|18,1604
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,0367
|21,1422
|% 0,53
|
|Frank
|18,5100
|18,6215
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8350
|4,8592
|% 0,06
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,80
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,27
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|7,00
|
|Tam
|6.773
|6.824
|12,00
|
|Yarım
|3.300
|3.337
|6,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,09
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|-2,03
|