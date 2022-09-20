***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 11:02
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064180
BIST
15:213.250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 50,63
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:2118,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:2118,2790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0516
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2512
15:21981,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,72
|Açılış
|: 981,43
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:19
|HKTM
|37,42
|68.399.091
|% 9,93
|
|ZOREN
|3,60
|488.300.171
|% 9,76
|
|HDFGS
|2,74
|65.424.110
|% 9,60
|
|YATAS
|18,58
|138.981.934
|% 9,29
|
|PINSU
|8,72
|82.015.682
|% 8,46
|
|TSKB
|3,97
|15.167.389
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.925.838
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.262.552
|% -9,90
|
|EMNIS
|45,20
|436.739
|% -9,60
|
|VAKBN
|8,53
|5.766.852.757
|% -8,87
|
|ISCTR
|8,28
|3.547.157.191
|% 4,94
|
|GARAN
|20,06
|3.375.324.787
|% 2,29
|
|THYAO
|71,05
|3.330.055.164
|% 3,35
|
|HALKB
|8,39
|3.182.999.942
|% -6,26
|
|VAKBN
|8,53
|5.766.852.757
|% -8,87
|
|EKGYO
|3,94
|1.749.084.023
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,28
|3.547.157.191
|% 4,94
|
|HALKB
|8,39
|3.182.999.942
|% -6,26
|
|YKBNK
|7,15
|2.543.717.219
|% 6,08
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3004
|18,3135
|% 0,11
|
|Euro
|18,2692
|18,2823
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,8560
|20,9606
|% 0,17
|
|Frank
|18,8842
|18,9980
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8548
|4,8791
|% 0,25
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-9,44
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-6,00
|
|Tam
|6.657
|6.741
|-48,00
|
|Yarım
|3.244
|3.283
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|0,03
|