***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 13:45
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075252
BIST
13:593.939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 59,93
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.943
En Düşük
3.881
13:5918,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0388
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
13:5918,5038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0328
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
13:59981,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,88
|Açılış
|: 981,84
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler13:59
|VKING
|14,86
|6.457.369
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|30.307.834
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.120.816
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|163.048.749
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.315.791
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|56.012.333
|% -9,98
|
|METRO
|1,51
|100.998.863
|% -8,48
|
|MMCAS
|4,88
|190.296
|% -7,05
|
|MZHLD
|130,50
|22.848.359
|% -6,59
|
|DOBUR
|52,55
|12.366.582
|% -6,33
|
|THYAO
|98,35
|3.080.453.203
|% 1,44
|
|SASA
|118,50
|1.830.017.726
|% 8,42
|
|AKBNK
|14,47
|1.597.896.149
|% -1,43
|
|YKBNK
|8,94
|1.263.478.890
|% 0,68
|
|TUPRS
|375,00
|1.256.635.174
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,41
|913.071.549
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,94
|1.263.478.890
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,07
|1.005.968.504
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,03
|228.348.174
|% -0,98
|
|AKBNK
|14,47
|1.597.896.149
|% -1,43
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6123
|18,6193
|% 0,21
|
|Euro
|18,4970
|18,5038
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,4330
|21,5405
|% -0,39
|
|Frank
|18,5392
|18,6509
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9404
|4,9651
|% 0,23
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,41
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.563
|6.662
|-4,00
|
|Tam
|6.605
|6.661
|-75,00
|
|Yarım
|3.218
|3.254
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|-1,39
|