***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 11:13
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084687
BIST
11:544.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 16,92
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.977
En Düşük
4.910
11:5418,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:5419,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0259
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:541.062,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.062,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:54
|BARMA
|122,10
|27.837.457
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.434.653
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.442.705
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|21.324.674
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|47.588.508
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|427.965.189
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|363.309.628
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|57.712.168
|% -9,97
|
|EUREN
|75,40
|377.102.376
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,23
|5.087.153.425
|% 6,16
|
|THYAO
|138,50
|3.893.045.291
|% -0,07
|
|EREGL
|42,76
|3.390.761.429
|% 0,75
|
|ASELS
|49,42
|2.169.234.661
|% -0,72
|
|ENKAI
|27,38
|2.000.732.010
|% 2,70
|
|KRDMD
|17,23
|5.087.153.425
|% 6,16
|
|ADESE
|1,85
|265.693.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,22
|905.295.458
|% -0,69
|
|SKBNK
|2,69
|286.002.600
|% 0,75
|
|TSKB
|4,06
|429.598.935
|% 1,25
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6418
|% 0,02
|
|Euro
|19,5680
|19,5747
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6457
|22,7592
|% 0,09
|
|Frank
|19,6819
|19,8004
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,97
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,42
|0,10
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|0,06
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:09TBORG
Yüzde 6.33 oranında artışla 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 381 adet işlem
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12:08DGNMO
Yüzde 7.97 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 393, 792 adet işlem
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12:07RYSAS
Yüzde 6.98 oranında artışla 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 580 adet işlem
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12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 52 artarak (% 0.12 ) 5, 325
-
12:06XU100
Endeks 4, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 43, 705.00 milyon TL de