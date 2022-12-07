***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 12:56
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085140
BIST
15:444.967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -32,91
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:4418,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:4419,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1354
|Açılış
|: 19,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6477
En Düşük
19,4674
15:441.062,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.062,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:42
|YESIL
|4,40
|60.289.317
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.013.209
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|189.751.006
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|605.349.201
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.083.193
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,36
|22.663.724
|% -8,72
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,40
|35.300.498
|% -7,53
|
|KRDMD
|17,77
|10.456.350.211
|% 0,40
|
|THYAO
|136,80
|5.295.208.450
|% 0,88
|
|ASELS
|50,95
|4.535.907.301
|% 3,89
|
|PETKM
|18,22
|3.704.654.208
|% 1,22
|
|EREGL
|41,96
|2.971.577.897
|% -1,46
|
|KRDMD
|17,77
|10.456.350.211
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,25
|1.505.996.367
|% 0,14
|
|PETKM
|18,22
|3.704.654.208
|% 1,22
|
|ISCTR
|10,32
|1.641.219.931
|% 1,08
|
|ADESE
|1,94
|289.436.369
|% 6,01
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6445
|% 0,05
|
|Euro
|19,6322
|19,6415
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,6195
|22,7329
|% 0,33
|
|Frank
|19,7388
|19,8577
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,81
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-17,00
|
|Tam
|7.157
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.466
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,05
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 17 kaybederek (% -0.76 ) 4, 343
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRONT, VKING, OZSUB, KRDMA, GLCVY, ERCB, BARMA, YESIL, EMNIS, INTEM
-
15:57
ALCAR, KLMSN, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:57
SUMAS, HEDEF, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:57
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 112 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 147 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem