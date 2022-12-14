***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 14:07
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEOEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087076
BIST
16:555.208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -47,70
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
16:5518,6409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
16:5519,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
16:551.084,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.084,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler16:55
|PLTUR
|10,01
|471.541
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|91.021.600
|% 9,98
|
|OTTO
|79,50
|12.391.904
|% 9,96
|
|ALFAS
|330,70
|508.821.465
|% 7,27
|
|MIATK
|129,50
|80.783.455
|% 6,32
|
|DGNMO
|9,18
|95.086.763
|% -6,52
|
|ARASE
|220,10
|77.498.271
|% -6,02
|
|PNLSN
|36,10
|59.794.026
|% -5,74
|
|MAGEN
|38,42
|160.198.267
|% -5,23
|
|MNDTR
|26,08
|146.520.792
|% -4,33
|
|SMRTG
|107,70
|874.716.638
|% 1,60
|
|EUREN
|15,90
|523.166.592
|% -1,67
|
|ALFAS
|330,70
|508.821.465
|% 7,27
|
|SNICA
|35,92
|379.806.573
|% -3,02
|
|ANGEN
|47,10
|233.017.211
|% -1,87
|
|EUREN
|15,90
|523.166.592
|% -1,67
|
|PSGYO
|9,68
|209.587.555
|% -3,30
|
|MOBTL
|4,11
|76.081.657
|% -3,52
|
|KLSYN
|3,85
|70.243.942
|% -3,02
|
|SEGYO
|2,79
|37.665.132
|% -2,45
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6319
|18,6409
|% -0,01
|
|Euro
|19,8286
|19,8414
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,9887
|23,1039
|% 0,06
|
|Frank
|20,0303
|20,1509
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,03
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.278
|7.326
|-18,00
|
|Yarım
|3.525
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|0,63
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10GLCVY
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 35.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 281, 852 adet işlem
-
17:09DGNMO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 204, 668 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 5, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 132, 451.00 milyon TL de
-
17:08ARASE
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 220.00 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 188 adet işlem
-
17:07MEGAP
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 219, 743 adet işlem