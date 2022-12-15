***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 13:08
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEOEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087479
BIST
13:075.226
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 159,21
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
13:0718,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
13:0719,8750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 19,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9000
En Düşük
19,8500
13:071.065,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -15,98
|Açılış
|: 1.065,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ULAS
|11,22
|4.692.077
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.073.302
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|146.000.709
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|448.602
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.523.207.559
|% 9,96
|
|RALYH
|43,70
|467.339.415
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|251.716.261
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,31
|206.102.069
|% -8,81
|
|PAGYO
|32,38
|9.289.540
|% -4,20
|
|AKCNS
|58,45
|88.485.646
|% -3,79
|
|THYAO
|141,60
|3.464.640.429
|% 3,36
|
|ASELS
|58,85
|3.203.004.234
|% 4,34
|
|AKBNK
|18,29
|2.850.127.074
|% 5,78
|
|ISCTR
|12,06
|2.755.763.901
|% 7,97
|
|ENKAI
|25,62
|2.523.207.559
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,91
|914.391.297
|% 6,99
|
|EKGYO
|8,11
|2.400.306.560
|% 2,01
|
|ISCTR
|12,06
|2.755.763.901
|% 7,97
|
|VAKBN
|11,22
|1.963.422.571
|% 5,75
|
|YKBNK
|11,83
|1.875.294.997
|% 6,38
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6469
|18,6517
|% 0,16
|
|Euro
|19,8171
|19,8322
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,9365
|23,0515
|% -0,60
|
|Frank
|19,9986
|20,1191
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9460
|4,9708
|% 0,15
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-29,71
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,53
|
|Cumhuriyet
|7.157
|7.265
|-92,00
|
|Tam
|7.185
|7.238
|-90,00
|
|Yarım
|3.480
|3.538
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.769
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,84
|-0,48
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,26
|