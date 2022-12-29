***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 11:38
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091098
BIST
15:525.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 86,88
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:5218,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:5219,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1176
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:521.087,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.087,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:52
|TERA
|17,71
|1.009.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|824.643.865
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.904.756
|% 9,97
|
|PRKME
|24,28
|29.222.576
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,80
|96.486.841
|% -7,81
|
|PLTUR
|16,04
|1.207.083.817
|% -7,60
|
|KOZAL
|560,40
|6.083.200.297
|% -6,08
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|560,40
|6.083.200.297
|% -6,08
|
|THYAO
|141,30
|4.362.459.245
|% 0,86
|
|ENKAI
|34,22
|3.760.350.035
|% 7,34
|
|PETKM
|19,71
|3.015.903.392
|% 3,52
|
|SISE
|42,44
|2.925.726.780
|% 1,82
|
|EKGYO
|8,40
|2.570.480.636
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,91
|1.967.208.360
|% 2,76
|
|PETKM
|19,71
|3.015.903.392
|% 3,52
|
|KRDMD
|18,10
|2.511.519.397
|% 3,13
|
|TSKB
|4,34
|534.756.891
|% 1,88
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7144
|18,7162
|% 0,03
|
|Euro
|19,9493
|19,9742
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,4311
|22,5436
|% 0,05
|
|Frank
|20,1565
|20,2779
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9616
|4,9865
|% -0,01
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,12
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|16,00
|
|Tam
|7.350
|7.400
|10,00
|
|Yarım
|3.559
|3.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-1,08
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:07LIDFA
Yüzde 6.09 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 193, 829 adet işlem
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16:04XU100
Endeks 5, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 67, 106.00 milyon TL de
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16:04ENKAI
Yüzde 7.53 oranında artışla 34.28 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 023, 214 adet işlem
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16:01VESBE
Yüzde 6.07 oranında artışla 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 876, 901 adet işlem
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 13 artarak (% 1.44 ) 4, 793