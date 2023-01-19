***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 10:20
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103126
BIST
10:295.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.411
En Düşük
5.349
10:2918,7970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
10:2920,3274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0398
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
10:291.154,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.154,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:29
|VKING
|38,50
|2.112.216
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|169.769.826
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|107.512.273
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|13.104.833
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|1.893.112
|% 9,93
|
|ARMDA
|310,00
|7.473.212
|% -6,82
|
|KERVN
|0,99
|4.538.022
|% -4,81
|
|SEGYO
|2,40
|11.623.752
|% -3,23
|
|KUVVA
|47,50
|12.398
|% -3,06
|
|KZBGY
|28,26
|98.771.715
|% -3,02
|
|THYAO
|151,00
|1.985.372.025
|% 1,27
|
|EREGL
|41,02
|1.363.007.234
|% 1,08
|
|KRDMD
|19,75
|1.150.247.912
|% 1,70
|
|ASELS
|62,55
|948.932.197
|% -0,79
|
|TUPRS
|587,30
|578.217.438
|% 0,22
|
|KRDMD
|19,75
|1.150.247.912
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,51
|392.300.958
|% 1,07
|
|YKBNK
|9,70
|341.746.354
|% 0,41
|
|EREGL
|41,02
|1.363.007.234
|% 1,08
|
|PETKM
|18,47
|553.806.895
|% 1,26
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7943
|18,7970
|% -0,01
|
|Euro
|20,3144
|20,3274
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,0924
|23,2082
|% -0,13
|
|Frank
|20,4233
|20,5463
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9886
|5,0137
|% 0,01
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.823
|7.895
|16,00
|
|Yarım
|3.812
|3.863
|7,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,65
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Seans Raporu
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