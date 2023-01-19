***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 10:38
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103132
BIST
10:295.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.411
En Düşük
5.349
10:2918,7968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
10:2920,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0360
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
10:291.153,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.154,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:29
|VKING
|38,50
|2.112.216
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|169.964.114
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|107.660.042
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|13.116.109
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|1.907.334
|% 9,93
|
|ARMDA
|310,00
|7.577.672
|% -6,82
|
|KERVN
|0,99
|4.538.022
|% -4,81
|
|KZBGY
|28,04
|106.476.256
|% -3,77
|
|KUVVA
|47,50
|12.398
|% -3,06
|
|OZSUB
|16,70
|7.256.948
|% -2,91
|
|THYAO
|151,60
|2.176.311.218
|% 1,68
|
|EREGL
|40,98
|1.410.805.432
|% 0,99
|
|KRDMD
|19,73
|1.207.591.039
|% 1,60
|
|ASELS
|62,45
|989.664.682
|% -0,95
|
|TUPRS
|585,40
|598.086.383
|% -0,10
|
|KRDMD
|19,73
|1.207.591.039
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,50
|398.702.860
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,68
|352.646.902
|% 0,21
|
|EREGL
|40,98
|1.410.805.432
|% 0,99
|
|PETKM
|18,44
|568.846.168
|% 1,10
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7933
|18,7968
|% -0,01
|
|Euro
|20,3145
|20,3236
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,0879
|23,2037
|% -0,15
|
|Frank
|20,4145
|20,5375
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,01
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,45
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.827
|7.899
|20,00
|
|Yarım
|3.814
|3.865
|9,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,58
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Seans Raporu
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