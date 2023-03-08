***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2023 10:06
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121444
BIST
12:485.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -26,71
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
12:4818,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
12:4820,0824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
12:481.118,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.118,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler12:46
|BVSAN
|54,75
|337.175.555
|% 9,98
|
|AVTUR
|3,64
|5.222.951
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|26.141.835
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|150.242.711
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,12
|55.685.226
|% 9,36
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,16
|59.754.545
|% -8,35
|
|TERA
|26,54
|43.198.876
|% -5,95
|
|SMRTG
|83,90
|241.934.612
|% -4,22
|
|EREGL
|41,20
|4.677.534.176
|% -4,14
|
|EREGL
|41,20
|4.677.534.176
|% -4,14
|
|OYAKC
|47,54
|2.697.685.782
|% 1,41
|
|ISCTR
|14,48
|2.229.098.147
|% 1,97
|
|KRDMD
|21,30
|1.947.811.399
|% 1,91
|
|ASELS
|58,15
|1.486.671.381
|% -0,17
|
|ADESE
|1,68
|254.050.903
|% 6,33
|
|ISCTR
|14,48
|2.229.098.147
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,77
|1.431.306.845
|% 0,34
|
|EREGL
|41,20
|4.677.534.176
|% -4,14
|
|IHLAS
|0,94
|85.701.111
|% 3,30
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9631
|18,9653
|% 0,07
|
|Euro
|20,0766
|20,0852
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6444
|22,7580
|% 0,50
|
|Frank
|20,3221
|20,4445
|% 0,52
|
|Riyal
|5,0364
|5,0616
|% 0,05
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|2,11
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|2,96
|
|Cumhuriyet
|7.550
|7.664
|29,00
|
|Tam
|7.585
|7.636
|6,00
|
|Yarım
|3.706
|3.737
|3,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.868
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,02
|
|B. Petrol
|81,14
|81,14
|-0,45
|