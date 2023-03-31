***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 13:46
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEOEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130176
BIST
15:194.832
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -64,29
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:1919,1845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:1920,9220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0164
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:191.219,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.220,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:17
|EKSUN
|86,50
|36.586.386
|% 9,98
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|INVEO
|23,78
|115.132.620
|% 6,54
|
|TNZTP
|24,06
|127.020.952
|% 5,43
|
|GLCVY
|23,12
|11.679.228
|% 5,38
|
|IHAAS
|148,10
|22.006.080
|% -9,97
|
|GOKNR
|20,04
|1.097.918.781
|% -9,07
|
|AKFYE
|17,31
|1.866.335.648
|% -8,89
|
|ALFAS
|289,80
|936.472.108
|% -8,00
|
|BVSAN
|67,35
|533.838.672
|% -7,99
|
|AKFYE
|17,31
|1.866.335.648
|% -8,89
|
|ASTOR
|51,85
|1.246.826.870
|% -3,26
|
|GOKNR
|20,04
|1.097.918.781
|% -9,07
|
|ALFAS
|289,80
|936.472.108
|% -8,00
|
|SDTTR
|141,00
|740.612.229
|% 4,99
|
|AKFYE
|17,31
|1.866.335.648
|% -8,89
|
|GOKNR
|20,04
|1.097.918.781
|% -9,07
|
|ASTOR
|51,85
|1.246.826.870
|% -3,26
|
|EUREN
|10,93
|192.651.189
|% -4,37
|
|SEGYO
|2,19
|38.675.081
|% -1,79
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1647
|19,2001
|% 0,17
|
|Euro
|20,8952
|20,9179
|% -0,10
|
|Sterlin
|23,6613
|23,7800
|% -0,07
|
|Frank
|20,8433
|20,9688
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0951
|5,1206
|% 0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,65
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.244
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.042
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.021
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,09
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 61 kaybederek (% -1.40 ) 5, 312
-
15:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, AKFYE
-
15:32XU100
Endeks 4, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 26, 288.00 milyon TL de
-
15:32EMKEL
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 855, 997 adet işlem
-
15:31AKFYE
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 17.31 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 680, 331 adet işlem