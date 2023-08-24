***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 15:49
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189173
BIST
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17:207.578
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -24,19
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2025,7897
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -1,3996
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2028,1002
En Yüksek
|Değişim
|: -4,83%
|| -1,4261
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:201.589,32
En Yüksek
|Değişim
|: -5,07%
|| -84,91
|Açılış
|: 1.589,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:18
|GARAN
|54,45
|6.574.610.317
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|128.188.762
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|290,30
|2.535.910.078
|% -11,49
|
|EYGYO
|27,72
|210.381.927
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.272.814
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.225.222.567
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.214.999
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,93
|14.145.761.898
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,20
|13.157.927.343
|% 8,40
|
|THYAO
|237,00
|12.316.422.925
|% -1,13
|
|AKBNK
|30,40
|11.143.339.532
|% 9,91
|
|KLSER
|115,20
|10.453.204.892
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,93
|14.145.761.898
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,20
|13.157.927.343
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,60
|5.020.839.372
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,17
|2.110.721.498
|% 6,11
|
|AKBNK
|30,40
|11.143.339.532
|% 9,91
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7153
|25,7930
|% -5,14
|
|Euro
|27,8789
|28,1041
|% -4,82
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,60
|
|Cumhuriyet
|11.104
|11.271
|-404,00
|
|Tam
|10.764
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.399
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.691
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,38
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33KERVN
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 787 adet işlem
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17:32ANHYT
Yüzde 5.75 oranında artışla 37.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 241, 747 adet işlem
-
17:31XU100
Endeks 7, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 200, 784.00 milyon TL de
-
17:29RAYSG
Yüzde 6.35 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 205 adet işlem
-
17:28AKBNK
Yüzde 9.76 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 255, 595 adet işlem