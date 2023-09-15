***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2023 10:09
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195239
BIST
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10:428.051
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -67,64
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
10:4226,9835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0648
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3696
En Düşük
26,8718
10:4228,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0766
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,0931
En Düşük
28,6370
10:421.662,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,70
|Açılış
|: 1.662,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler10:40
|ISBTR
|199.368,10
|1.268.707
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|30.922.553
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|34.257.021
|% 10,00
|
|SUMAS
|247,80
|659.148
|% 9,99
|
|ONCSM
|212,70
|42.943.557
|% 9,98
|
|ORMA
|112,50
|379.350
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,20
|832.986
|% -9,98
|
|KLNMA
|26,50
|1.206.598
|% -9,56
|
|SKTAS
|5,58
|8.655.128
|% -8,07
|
|RODRG
|57,50
|17.648.480
|% -8,07
|
|THYAO
|229,90
|2.432.999.289
|% -3,61
|
|EBEBK
|75,90
|1.186.924.153
|% -7,72
|
|EREGL
|44,32
|1.089.680.362
|% 0,68
|
|SISE
|55,70
|910.296.074
|% -1,59
|
|TUPRS
|141,70
|853.989.525
|% -1,94
|
|SKBNK
|5,60
|312.631.305
|% 2,94
|
|ZOREN
|4,75
|243.122.766
|% -1,25
|
|YKBNK
|16,24
|819.081.784
|% 0,62
|
|HALKB
|16,70
|543.269.361
|% 3,73
|
|EKGYO
|8,44
|268.957.491
|% -1,97
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9799
|26,9840
|% 0,24
|
|Euro
|28,7803
|28,7906
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,4339
|33,6016
|% 0,31
|
|Frank
|30,0017
|30,1824
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1719
|7,2078
|% 0,15
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|6,39
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,33
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.034
|11.140
|7,00
|
|Yarım
|5.534
|5.593
|3,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,98
|0,35
|
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|0,46
|