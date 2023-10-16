***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 11:09
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206574
BIST
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16:297.998
En Düşük
|Değişim
|: -1,42%
|| -114,95
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:2927,8806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1164
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:2929,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1989
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:291.719,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,69
|Açılış
|: 1.719,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:27
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|BSOKE
|9,22
|117.330.132
|% -9,87
|
|TEKTU
|3,97
|119.473.413
|% -9,77
|
|BYDNR
|35,42
|88.339.438
|% -9,18
|
|AVGYO
|7,08
|38.273.267
|% -9,00
|
|THYAO
|223,00
|5.245.549.120
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,82
|5.127.403.222
|% 1,76
|
|BRSAN
|916,60
|4.161.202.581
|% -7,73
|
|TUPRS
|141,10
|4.027.536.734
|% -3,69
|
|KOZAA
|71,45
|3.336.702.795
|% 4,92
|
|EKGYO
|7,51
|1.796.988.963
|% -1,70
|
|ZOREN
|6,23
|1.403.754.359
|% -0,16
|
|KOZAL
|27,82
|5.127.403.222
|% 1,76
|
|QUAGR
|6,36
|1.016.521.344
|% -5,36
|
|ODAS
|12,95
|1.831.522.699
|% -3,36
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8765
|27,8822
|% 0,43
|
|Euro
|29,3883
|29,3993
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,8585
|34,0283
|% 0,74
|
|Frank
|30,7993
|30,9849
|% 0,50
|
|Riyal
|7,4102
|7,4474
|% 0,43
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-15,87
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,13
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.587
|11.670
|243,00
|
|Yarım
|5.812
|5.857
|122,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.929
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,01
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|-0,11
|
Seans Raporu
16:27
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16:42SAFKR
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Yüzde -10.00 oranında düşüşle 639.00 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 317 adet işlem
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16:39PETKM
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 449, 682 adet işlem
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16:38XU100
Endeks 7, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 88, 830.00 milyon TL de
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16:38PSGYO
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 026, 243 adet işlem