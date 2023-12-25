***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 13:53
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228609
BIST
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15:247.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,97%
|| -224,54
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:2429,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0383
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:2432,0265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,2004
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:241.931,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.930,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:24
|KBORU
|50,85
|1.566.494.579
|% 7,78
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|MTRKS
|50,70
|32.692.785
|% 7,14
|
|PRZMA
|32,52
|54.272.069
|% 6,62
|
|KUVVA
|42,50
|848.997
|% 4,78
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|ERBOS
|178,20
|49.925.754
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|211.977.120
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|169.269.785
|% -10,00
|
|KONYA
|7.155,00
|148.280.238
|% -10,00
|
|THYAO
|227,20
|2.348.477.748
|% -2,49
|
|TUPRS
|140,90
|2.184.662.581
|% -2,69
|
|KBORU
|50,85
|1.566.494.579
|% 7,78
|
|ISCTR
|22,90
|1.283.359.415
|% -3,70
|
|ASELS
|44,66
|1.131.287.243
|% -2,06
|
|BEGYO
|2,80
|182.497.917
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,68
|107.516.849
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,88
|421.938.066
|% -2,82
|
|ISCTR
|22,90
|1.283.359.415
|% -3,70
|
|YKBNK
|19,83
|1.010.981.316
|% -3,08
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2218
|29,2490
|% 0,13
|
|Euro
|32,0234
|32,0265
|% -0,62
|
|Sterlin
|37,0306
|37,2163
|% 0,09
|
|Frank
|34,0197
|34,2246
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7748
|7,8138
|% 0,14
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:24
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