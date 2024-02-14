***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2024 10:05
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249396
BIST
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11:158.985
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,78
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:1530,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0377
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:1532,9245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0157
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:151.965,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.965,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ISYAT
|13,97
|121.290.762
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|VERUS
|269,50
|30.735.433
|% 9,91
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|PKART
|67,00
|27.080.684
|% -7,71
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|MARBL
|25,34
|492.328.334
|% -4,88
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|THYAO
|283,00
|3.369.132.735
|% 0,62
|
|TUPRS
|164,10
|1.932.415.646
|% 2,18
|
|REEDR
|48,00
|1.451.431.475
|% 1,39
|
|BINHO
|638,00
|1.203.753.705
|% 5,80
|
|SASA
|40,12
|1.149.967.237
|% -0,50
|
|ZOREN
|5,25
|902.277.857
|% -3,14
|
|ADESE
|2,80
|203.815.768
|% -1,75
|
|EKGYO
|10,64
|609.357.052
|% -0,65
|
|KLGYO
|5,33
|294.380.046
|% -0,37
|
|TSPOR
|1,77
|72.209.582
|% 1,14
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7412
|30,7437
|% 0,12
|
|Euro
|32,9202
|32,9332
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,4911
|38,6842
|% -0,13
|
|Frank
|34,5116
|34,7195
|% 0,14
|
|Riyal
|8,1722
|8,2132
|% 0,06
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,94
|21,97
|% 0,66
|
|Platin
|873,55
|875,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|858,91
|862,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,88
|82,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,11
|1.988,36
|% 0,66
|