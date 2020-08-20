***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.08.2020Tescil Tarihi20.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.08.2020-140493AçıklamalarŞirketimizin 07.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında.01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için, bağımsız denetim kuruşu olarak Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870521BIST