***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.08.2020 22:25
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.08.2020
Tescil Tarihi
20.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.08.2020-140493
Açıklamalar
Şirketimizin 07.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında.01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için, bağımsız denetim kuruşu olarak Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870521
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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461,23
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.561.552
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|AYCES
|40,50
|362.745
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
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|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
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|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2946
|7,3025
|% 0,07
|
|Euro
|8,6450
|8,6520
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,6217
|9,6700
|% 1,00
|
|Frank
|8,0115
|8,0598
|% 0,92
|
|Riyal
|1,9406
|1,9503
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|17,85
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,05
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
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