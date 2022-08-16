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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.08.2022 15:36
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.08.2022
Tescil Tarihi
15.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.08.2022 TARİHLİ 10639 SAYILI
Açıklamalar

Şirketimizin 10.08.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 dönemi 
Vizyon
 
Grup
 
Bağımsız
 
Denetim
 
A.Ş.''nin seçimi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 
15.08.2022 tarihli ve 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055838


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Riyal 4,7710 4,7950 % 0,04  
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15:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -3,22  
Altın Gr. 1.027 1.027 -0,86  
Cumhuriyet 6.858 6.962 -2,00  
Tam 6.900 6.950 -6,00  
Yarım 3.362 3.398 -3,00  
Çeyrek 1.686 1.698 -2,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,11 -0,18  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 -0,08  
B. Petrol 95,86 95,86 0,76  
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