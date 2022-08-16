***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.08.2022Tescil Tarihi15.08.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.08.2022 TARİHLİ 10639 SAYILIAçıklamalarŞirketimizin 10.08.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 dönemiVizyonGrupBağımsızDenetimA.Ş.''nin seçimi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup15.08.2022 tarihli ve 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055838BIST