***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.08.2022 15:36
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.08.2022
Tescil Tarihi
15.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.08.2022 TARİHLİ 10639 SAYILI
Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 dönemi
Vizyon
Grup
Bağımsız
Denetim
A.Ş.''nin seçimi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup
15.08.2022 tarihli ve 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055838
BIST
15:332.809
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -47,87
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.792
15:3317,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:3318,2266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0273
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:331.024,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.023,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:30
|CMBTN
|264,30
|35.112.110
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|9.688.005
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|16.272.736
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|349.276.072
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.405.546
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.861.574
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,58
|21.635.927
|% -7,47
|
|GSRAY
|6,15
|342.163.566
|% -7,38
|
|THYAO
|63,15
|4.275.638.100
|% -0,71
|
|TUPRS
|292,80
|3.412.907.772
|% 1,84
|
|YKBNK
|5,35
|1.567.003.149
|% -2,37
|
|AKBNK
|10,19
|1.429.020.589
|% -0,29
|
|KARSN
|7,50
|1.358.096.780
|% 4,75
|
|YKBNK
|5,35
|1.567.003.149
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,47
|922.909.127
|% -1,42
|
|TSKB
|3,72
|904.016.369
|% 5,98
|
|KARSN
|7,50
|1.358.096.780
|% 4,75
|
|ZOREN
|2,68
|437.577.890
|% 1,52
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9583
|17,9720
|% 0,08
|
|Euro
|18,2288
|18,2371
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,5618
|21,6699
|% -0,13
|
|Frank
|18,8370
|18,9505
|% -0,36
|
|Riyal
|4,7710
|4,7950
|% 0,04
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.900
|6.950
|-6,00
|
|Yarım
|3.362
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,86
|95,86
|0,76
|
Seans Raporu
15:30
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-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 23 kaybederek (% -1.25 ) 3, 029
-
15:45XU100
Endeks 2, 820 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 29 altında . İşlem hacmi 37, 178.00 milyon TL de
-
15:45ODAS
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 526, 450 adet işlem
-
15:44TSPOR
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 951, 191 adet işlem
-
15:42ODAS
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 357, 084 adet işlem