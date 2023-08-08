***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182553BIST