***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.08.2023 21:12
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182553
BIST